Nelin maraton kroz pola sveta: Sukob na Bliskom istoku i produžen odmor u Šri Lanki

Pazovčanka, Nela Baroševčić i njen momak Stefan nedavno su se vratili sa odmora u dalekoj Šri Lanki. To već, samo po sebi, zbog egzotične destinacije zvuči pomalo avanturistički ali kada su birali destinaciju ovi mladi ljudi nikako nisu očekivali da će im ratno stanje izmeniti planove.

-Šri Lanka je bila jedna od destinacija sa liste želja. Privukla nas je jer nudi sve na jednom mestu: džunglu, okean, istoriju, haos i mir – u isto vreme. To je ona vrsta destinacije koja „udari“ na sva čula – od mirisa začina na ulici do prizora plantaža čaja, koje izgledaju nestvarno. Gotovo godinu dana smo je momak i ja istraživali, maštali o njoj i slagali planove, a onda konačno – karte u rukama i naša avantura može da počne. – priča Nela.

Planirali su da na ovom udaljenom ostrvu provedu 14 dana, od 20. februara do 6. marta.

-Leteli smo na relaciji Beograd – Dubai – Kolombo. Sve je išlo kako treba, glatko, školski – onaj osećaj kada pomisliš: „E, ovo će biti lagano putovanje.“ I naravno… baš tada život odluči da napiše drugačiji scenario.

Povratak

U danima kada je trebalo da se vrate, onako kako su i otišli, sa jednim presedanjem u Dubaiu, situacija se opasno iskomplikovala.

-Povratak je trebalo da bude rutina – jedno presedanje i pravac kući, baš kao i odlazak. Međutim, pretvorio se u mini maraton kroz pola sveta. Zbog sukoba na Bliskom istoku, let nam je otkazan, informacije su bile šture, a mi – sa koferima, bez konkretnog plana, prepušteni sami sebi. Prvih dana smo mislili „ma rešiće se“. Ali kako su sati prelazili u dane, postalo je jasno da nema brzog rešenja. Opcija za povratak u Srbiju je bilo jako malo, i sve su se svodile na „skupo“ ili „još skuplje“, a mi smo pokušavali da povučemo najpametniji potez. I tako kreće naša neplanirana tura: iz glavnog grada Šri Lanke, 10. marta, odnosno četiri dana nakon prvobitno planiranog polaska, letimo za Mumbai u Indiji – 10 sati na aerodromu, pa dalje za Nju Delhi. Tu pravimo neočekivani „city break“ u jednom od najhaotičnijih gradova na svetu – sudar miliona ljudi, boja i zvukova, koji te ili preplaše ili oduševe (nas pomalo i jedno i drugo) – živopisno priča naša sagovornica i nastavlja:

-Iz Delhija, narednog dana, sa skoro 40 stepeni, sledeći kadar: Kazahstan, Almaty pa Astana, sneg, vetar i totalni temperaturni šok na 15 stepeni ispod nule! Iz letnje garderobe direktno u zimu, koju nismo nikako planirali. Bez jakni, bez plana B – narednih 18 sati provodimo na aerodromu, pokušavajući da ostanemo budni i zagrejani. Dalje ide Frankfurt, i tek tada se nazire kraj. Konačno, kasno uveče, 13. marta – Beograd. Ukupno više od 10.700 kilometara i skoro 90 sati puta. U prevodu – jedno ozbiljno putno „roller coaster“ iskustvo.

Ipak, ono što je zanimljivo – ni u jednom trenutku nismo osetili strah. Umor? Da. Nervoza? Povremeno. Ali strah – ne. I to je možda i najvažnije.

Edited with PrettyUp

Ukupan utisak

-Šri Lanka je sve ono što zamišljaš – i još malo preko toga. To nije destinacija koju „odradiš“, nego ona koja te malo prodrma i natera da usporiš – prenosi svoj doživljaj mlada svetska putnica i dodaje:

-Sve je fascinantno. Od magičnih plantaža čaja i divljih plaža, do izlazaka sunca koje gledaš bez daha. Uspon na Sigiriju u zoru jedan je od onih trenutaka zbog kojih znaš zašto putuješ. Pa onda i vožnja nestvarim vozom do mesta Ela, surfovanje, majmuni, slonovi, safari, masaže prirodnim uljima, brojni očaravajući hramovi, gledanje kako se kornjače izležu, isprobavanje najsmrdljivijeg voća na svetu – durijana, i još mnogo toga. Ljudi su neverovatno srdačni, hrana je eksplozija ukusa, a svakodnevni život – potpuno drugačiji od našeg, ali baš zato i toliko zanimljiv – priča Nela i posebno naglašava:

-I ono najbitnije – povratak, koliko god bio naporan, nije uspeo da „pokvari film“. Naprotiv, dao mu je neočekivan zaplet. Upoznavanja, snalaženje, zajednički stres i smeh – sve to je dodatno obojilo iskustvo.

Epilog

Možda i najlepši epilog cele priče jeste to što se nije završila povratkom kući. Sa ljudima koje smo upoznali već planiramo novu avanturu. Sledeća stanica, početkom naredne godine – Filipini – najavljuje Nela.

Branka Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.