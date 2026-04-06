Mlade nade Sirmiuma uspešne u Stanišićima
6. april 2026. godine

U nedelju 5. aprila održan je masovan i kvalitetan međunarodni atletski miting u Stanišićima. Atletski klub Sirmium nastupao je u najmlađem sastavu i ponovo ostvario uspeh.

Jana Pavlović došla je do srebra u trkama na 60m i 200m odličnim rezultatima.

Vukašin Blagojević je pobedio u trci na 60m i došao do zlata, dok je Andrej Nikolić osvojio srebro u bacanju vorteksa.

Teodora Laketić je ubedljivo trijumfovala u trci mlađih pionirki na 100m izuzetno vrednim rezultatom.

-Zaista lep dan, lepo takmičenje i druženje za naše mališane. Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima i ponosni na svu našu decu koja su takmičila danas – izjavile su treneri Nikolina Džever i Vanja Milanović.

