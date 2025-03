IN MEMORIAM: Borislav Kolarić (1965-2025)

Borislav Kolarić, rođen 07.07.1965. godine, iz Sremske Mitrovice, trener Kajak kluba Val, tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Kolarić je bio zaposlen na Fakultetu za menadžment Sremskim Karlovcima. Bio je oženjen, otac jednog deteta. Po struci doktor tehničkih nauka i doktor nauka u oblasti menadžmenta.

Na fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, 1995. godine stekao je zvanje višeg trenera kajaka. Od 1997. godine poseduje bio je savezni sudija za kajak na mirnim vodama.

Autor je preko četrdeset naučnih radova na internacionalnoj i domaćoj sceni, od kojih je nekoliko objavljeno u prestižnim časopisima sa SSCI liste. Takođe, kao recenzor naučnih radova, angažovan je u tri međunarodne izdavačke kuće (Academic Journals, Sciencedomain International, International Knowledge Press). Pod okriljem istih, do sada recenzovao je 416 radova za 30 naučnih časopisa. U 2018. godini izabran je za člana uredničkog odbora naučnog časopisa ˝Journal of Business and Economic Development˝, pri izdavačkoj kući ˝Science Publishing Group – New York˝.

Sportsku karijeru započeo 1979. godine u KK Val iz Sremske Mitrovice. 1982. godine postaje član juniorske reprezentacije Jugoslavije, a 1983. godine na Svetskom juniorskom prvenstvu u Poljskoj zauzima 6. mesto u disciplini k2-1.000 metara. Od 1984. godine standardni je član seniorske reprezentacije Jugoslavije. Na Univerzijadi u Zagrebu, 1987. godine osvaja 7. mesto u disciplini k4-1000 metara. Na svetskom prvenstvu u Plovdivu 1989. godine zauzima 13. mesto u disciplini k1 – 10. 000 metara. Osvajač pet bronzanih medalja sa Balkanskih šampionata. Od 1994. godine preorjentiše se na maratonske discipline. Od značanih rezultata u maratonskim trkama vredno je pomenuti:4. mesto na Svetskom kupu u Segedinu 1994. godine, 5. mesto na Svetskom kupu u Đeru 1995. godine, 7. mesto na Svetskom kupu u Đeru 1996. godine.

Od 1998. godine učestvuje na maratonskim trkama u klasi mastersa:1998 – 3. mesto na Svetskom prvenstvu u k2 masters preko 30 godina – Kejptaun, 1999 – 2. mesto na Svetskom prvenstvu u k1 masters preko 30 godina – Đer, 2000 – 2. mesto na Svetskom prvenstvu u k1 masters preko 30 godina – Dartmunt,Kanada, 2000 – 1. mesto na Svetskom prvenstvu u k2 masters preko 30 godina – Dartmunt,Kanada.

U okvirima nacionalnih dostignuća, bio je trinaest puta prvak Jugoslavije (5 puta u jednosedu, 5 puta u dvosedu i tri puta u k4) i dva puta prvak Srbije u k1. Tri puta je proglašavan sportistom godine grada Sremske Mitrovice (1988, 1989, 1991).

Od 1995. do 2003. godine više puta angažovan kao trener u radu mlađih kategorija sa kojima je osvajao ekipna prvenstva države u mini kajaku, kao i pojedinčna prva mesta u kategoriji pionira, kadeta i juniora. Smrt ga je zatekla kao trenera mlađih kategorija u KK Val, funkciju koju je obavljao u poslednjih osam godina.

Borislav Kolarić biće sahranjen u četvrtak 13. marta 2025 godine.

Izvor: Kajakaški savez Srbije

