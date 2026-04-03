  • nedelja, 5. april 2026.
Akcija suzbijanja krpelja u ponedeljak 6. aprila
Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

3. april 2026. godine

Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica obaveštava javnost, da će se u ponedeljak, 6. aprila u periodu od 9.00 do 15.00 časova, sprovoditi prvi krug suzbijanja krpelja sa zemlje na definisanim lokalitetima grada/opštine Sremska Mitrovica.

Suzbijanje krpelja biće izvedeno insikticidom ICON 10 CS (preparatom na bazi lambda-cihalotrina, u dozi 0,18l po hektaru) i na osnovnu rezultata monitoringa.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.

U slučaju neadekvatnih vremenski uslova (kiša i vetar), tretman će biti izveden u prvom sledećem povoljnom vremenskom terminu.

Lokaliteti na teritoriji Grada Sremska Mitrovica su sledeći:

1.Sremska Mitrovica (park kod TŠC škole, gradski park, Spomen groblje Aleja Heroja, šetalište savski kej od teretnog mosta do Novog drvnog kombinata, oko atletskog stadiona KP doma, igralište kod škole Janka Veselinovića, Naselje Orao, zelene površine OŠ Jovan Popović, Naselje Matije Huđi, Fudbalski teren FK Srem, Naselje Dekanske Bašte, oko hipodroma, park kod crkve Svetog Stefana);

2.Laćarak (park Laćarak i igralište, dolma kod Novog drvnog kombinata do plaže i plaža);

3.Manđelos (manđeloški park, izletište Vranjaš kod manastira Vranjaš);

4.Grgurevci (park Grgurevci, zelena površina kod spomenika Žrtava fašizma);

5.Čalma (park u centru);

6.Mačvanska Mitrovica (mačvanski kej do teretnog mosta);

7.Jarak (Savska ulica Priobalje, park kod škole i vrtića)

    Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

    Najnovije vesti

    KARIJERA U ALTERNATIVI- Ohrabrenje i za drugačije vidove zanimanja
    Zlato za Draganu Milanović na međunarodnom fitnes takmičenju u Austriji
    Najava tretmana protiv krpelja u pećinačkoj opštini
    Akcije dobrovoljnog davanja krvi u aprilu
    Radost, kreativnost i humanost u vrtićima PU „Pčelica“
    IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend
    Povezane Vesti
    Društvo | Vesti | Beočin

    Održana akcija ozelenjavanja Beo...

    Društvo | Vesti

    Pet povelja zaslužnima u Laćarku

    Vesti | Inđija

    Održani izbori u Ljukovu

    Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica

    Dom zdravlja Sremska Mitrovica: ...

    TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

    Ostavi komentar

    Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
    Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

    © Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt