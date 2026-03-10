Uz obalu Save 3500 novih stabala

U Sremskoj Mitrovici prošle nedelje organizovana je akcija pošumljavanja na prostoru od Gradske plaže do teretnog mosta, koju zajednički sprovode JVP “Vode Vojvodine“ i Grad Sremska Mitrovica. Na površini od oko 13,5 hektara duž obale reke Save planirana je sadnja oko 3.500 dvogodišnjih sadnica topole, sa ciljem obnove zelene površine koja je značajno oštećena tokom oluje 2023. godine.

Akciji su prisustvovali i simbolično zasadili po jednu mladicu vršilac dužnosti direktora JVP “Vode Vojvodine“ Igor Kolaković i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

