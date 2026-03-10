  • utorak, 10. mart 2026.
U četiri sela novi kontejneri
Društvo | Vesti | Šid
U četiri sela novi kontejneri

10. mart 2026. godine

JKP “Standard” Šid obaveštava meštane Sota, Molovina, Privine Glave i Bikić Dola da su od juče u ovim mestima postavljeni kontejneri za kabasti otpad u centru sela.

-Molimo sugrađane da kabasti otpad (stari nameštaj, stolariju, tepihe i slično) odlože isključivo u predviđene kontejnere i u naznačenom terminu. Zajedno čuvamo čistoću naših sela i stvaramo lepše okruženje za sve nas. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na kontakt telefon 022/712-558 – stoji u saopštenju JKP “Standard”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

