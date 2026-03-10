U četiri sela novi kontejneri

JKP “Standard” Šid obaveštava meštane Sota, Molovina, Privine Glave i Bikić Dola da su od juče u ovim mestima postavljeni kontejneri za kabasti otpad u centru sela.

-Molimo sugrađane da kabasti otpad (stari nameštaj, stolariju, tepihe i slično) odlože isključivo u predviđene kontejnere i u naznačenom terminu. Zajedno čuvamo čistoću naših sela i stvaramo lepše okruženje za sve nas. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na kontakt telefon 022/712-558 – stoji u saopštenju JKP “Standard”.

