Subvencije za osiguranje useva i kamate na poljoprivredne kredite

Ruma-I ove godine registrovani poljoprivrednici sa teritorije Opštine Ruma mogu računati na mere podrške lokalne samouprave. Prethodnih godina poljoprivrednici su najveće interesovanje izrazili za finansiranje mera subvencije osiguranja i kreditne podrške. U skladu sa tim i ove godine opština Ruma odlučila je da kroz Program mera podrške realizuje meru subvencije osiguranja za koju su opredeljena sredstva u iznosu od 15 miliona dinara i meru kreditne podrške, odnosno sufinansiranje kamate na poljoprivredne kredite za koju su opredeljena sredstva u iznosu od tri miliona dinara.

