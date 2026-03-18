Subvencije za osiguranje useva i kamate na poljoprivredne kredite
Subvencije za osiguranje useva i kamate na poljoprivredne kredite

18. mart 2026. godine

Ruma-I ove godine registrovani poljoprivrednici sa teritorije Opštine Ruma mogu računati na mere podrške lokalne samouprave. Prethodnih godina poljoprivrednici su najveće interesovanje izrazili za finansiranje mera subvencije osiguranja i kreditne podrške. U skladu sa tim i ove godine opština Ruma odlučila je da kroz Program mera podrške realizuje meru subvencije osiguranja za koju su opredeljena sredstva u iznosu od 15 miliona  dinara i meru kreditne podrške, odnosno sufinansiranje kamate na poljoprivredne kredite za koju su opredeljena sredstva u iznosu od tri miliona dinara.

