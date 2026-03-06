  • petak, 6. mart 2026.
Rezultati Smotre recitatora Grada Sremska Mitrovica
Rezultati Smotre recitatora Grada Sremska Mitrovica

6. mart 2026. godine

U četvrtak, 5. marta u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, održana je 58. smotra recitatora Grada Sremska Mitrovica, u organizaciji Ustanove za negovanje kulture „Srem“.

Za Smotru je prijavljeno 127 recitatora, ukupno u tri kategorije: mlađi, srednji i stariji uzrast. Na Smotru recitatora Srema, koja će se održati, 22. marta, u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, sa početkom u 10 časova, u Sremskoj Mitrovici, selektor Vladimir Balašćak, dramski umetnik, uputio je 27 recitatora iz našeg Grada.

MLAĐI UZRAST:

Lenka Vladisavljević, Sofija Rebić, OŠ „Branko Radičević“ Kuzmin, Milivoj Konjević, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Sremska Mitrovica, Damjan Božić, Branislava Dragović, Dušan Puljezević, OŠ „Sveti Sava“ Sremska Mitrovica, Teodora Culić, Anđela Culić, OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Sremska Mitrovica, Uroš Stanivuković, Jovan Vladisavljević, OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ Laćarak

SREDNJI UZRAST:

Dunja Međedović, Ognjen Petrović, OŠ „Boško Palkovljević Pinki“ Sremska Mitrovica, Valentina Umetić, OŠ „Branko Radičević“ Kuzmin, Jelena Đonlić, Vanja Stanimirović, Kreativni studio i teatar „Gartel“, Teodora Urošević, Selena Vuković, OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ Mačvanska Mitrovica, Jovana Grujičić, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Sremska Mitrovica, Dunja Maksimović, OŠ „Slobodan Bajić Paja“, Nikola Petrović, OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ Laćarak

STARIJI UZRAST – ODRASLI:

Dunja Krstanović, Kreativni studio i teatar „Gartel“, Maša Pilipović, Medicinska škola „Draginja Nikšić“, Maja Govedarica, Ekonomska škola „9. maj“ Sremska Mitrovica, Marija Ana Kuzminac, Lana Stanković, Ljiljana Beara, Mitrovačka gimnazija, Sremska Mitrovica, Aleksa Milošević, Centar za kulturu „Sirmijumart“ Recitatorski studio „Kaliopa“

Na predlog Selektora Smotre recitatora Grada Sremska Mitrovica Vladimira Balašćaka, dramskog umetnika, ove godine istaći ćemo najbolje recitatore Smotre, kao primer posebnog rada i zalaganja njih i njihovih mentora: Jovana Vladisavljevića, Jovanu Grujičić, Nikolu Petrovića i Ognjena Petrovića.

