Radovi na sremskim putevima

„Putevi Srbije“ obaveštavaju vozače da se do 31.3.2026. godine, u toku svetlog dela dana, izvode radovi na sanaciji kolovoza, na državnom putu I A reda broj 1, na deonici petlja Beška – petlja Maradik, u smeru ka Beogradu.

Kratkotrajni, stacionarni radovi se izvode u zaustavnoj i voznoj saobraćajnoj traci, u dužini do 2000 metara, kao i na bankini, i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 1.4. do 2.4.2026. godine, u toku svetlog dela dana, će se izvoditi radovi na redovnom održavanju, na državnom putu I A reda broj 1, na deonici petlja Nova Pazova – petlja Novi Banovci, u oba smera.

Tokom izvođenja kratkotrajnih radova u pokretu, doći će do zatvaranja preticajne saobraćajne trake u dužini do 5000 metara.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

