Pećinci dobijaju jednu od najmodernijih škola u opštini

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je radove na kompletnoj rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole “Slobodan Bajić Paja” u Pećincima. On se tom prilikom, u prisustvu direktorke ove obrazovne ustanove Milijane Srdić i predstavnika izvođača radova Borivoja Jakovljevića, direktora projekta, upoznao sa dinamikom izvođenja radova koji se privode kraju.

-Škola je u osnovi imala preko 1700 kvadrata, a kada se radovi završe biće osposobljeno preko 2200 kvadrata. Vrednost ove investicije će biti preko 400 miliona dinara, a ja se nadam da će u septembru, kada je uselimo, biti jedna od najmodernijih škola na teritoriji naše opštine – rekao je predsednik Đokić.

Po rečima direktorke Srdić, ovu školu trenutno pohađa 410 učenika iz 6 naselja pećinačke opštine.

-Rekonstrukcijom škole dobijamo 12 kvalitetno uređenih učionica za naše učenike, za mlađe i starije razrede, rekonstruisanu i modernu fiskulturnu salu, kao i uređenu biblioteku, zbornicu i sve ostale neophodne prostorije za boravak dece i za izvođenje nastave – izjavila je direktorka Srdić, i dodala da Opština Pećinci zajedno sa školom planira nabavku nameštaja, kao i opreme za izvođenje nastave za sve prostorije.

Direktor projekta Jakovljević rekao je da se trenutno radi jedan deo objekta koji se dograđuje.

-Tu smo na prvom spratu i trenutno radimo zidanje fasadnih pregradnih zidova i pripremamo za izradu vertikalnih elemenata. Deo koji se rekonstruiše, tu smo na prvom i drugom spratu gde započinjemo zanatske radnje, gletovanje, molerske i fasaderske radove, dobrim delom smo završili pripremu za montažu fasadnih ploča. Vremenski uslovi nam idu na ruku, tako da se trenutno bavimo zemljanim radovima, pripremama za postavljanje behatona i ivičnjaka – kazao je Jakovljević.

Projektom je planirano i uređenje unutrašnjeg dvorišta, sa malim tribinama za održavanje školskih priredbi i javnih časova, kao i uređenje terena na velikom školskom igralištu.

