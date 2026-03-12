  • četvrtak, 12. mart 2026.
Nova fasada na Lolinoj školi
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Nova fasada na Lolinoj školi

12. mart 2026. godine

Ruma-Obnova fasade na objektu Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ u Rumi ulazi u završnu fazu. Rekonstrukcija fasade predstavlja završnu fazu šireg ciklusa obnove škole, tokom kojeg su u prethodnom periodu realizovani brojni radovi.U okviru tih aktivnosti već je zamenjena celokupna stolarija, rekonstruisana krovna konstrukcija na školskim zgradama, izvedeni su limarski radovi i postavljeni novi oluci. Pored toga, okrečeno je više učionica i kancelarija, a nastavak molerskih radova planiran je kako bi se u potpunosti zaokružio proces obnove škole. Radove na uređenju fasade  obišli su predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić i predsednik Skupštine opštine Ruma Srđan Jovanović.

