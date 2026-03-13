  • petak, 13. mart 2026.
Najava isključenja struje za nedelju, 15. mart
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za nedelju, 15. mart

13. mart 2026. godine

Za nedelju, 15. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šid od 09:00 do 11:00 časova

V.Paunovića 2-166 i bb
V.Paunovića 3-19,br.85 i 93 i bb

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Povređene četiri osobe na sremskim putevima
categories_image
Ispiranje vodovodne mreže u Jarku
categories_image
Juče dve saobraćajne nesreće
categories_image
Tri saobraćajne nezgode u Sremu
categories_image
Najava isključenja struje za petak, 13. mart
categories_image
U sredu ispiranje vodovodne mreže u Jarku
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Servis

Naselje kod PSC “Pinki” u sredu ...

categories_image

Servis

Isplata posebne novčane naknade

categories_image

Društvo | Servis | Vesti

Isplata redovnih i privremenih n...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt