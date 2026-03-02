Lepe vesti iz porodilišta: Rođene 24 bebe

U porodilištu Opšta bolnica Sremska Mitrovica tokom protekle nedelje rođene su 24 bebe. Na svet je došlo 10 devojčica i 14 dečaka.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

