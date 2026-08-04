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Četiri osobe povređene u saobraćaju
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Četiri osobe povređene u saobraćaju

4. avgust 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Iriga i Rume evidentirane su četiri saobraćajne nezgode.

Povređene su četiri osobe.

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