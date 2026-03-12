  • četvrtak, 12. mart 2026.
Povređene četiri osobe na sremskim putevima
Povređene četiri osobe na sremskim putevima

12. mart 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Iriga, Šida, Inđije i Rume, registrovane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima su povređene četiri osobe.

