  • utorak, 24. mart 2026.
Hapšenje u Inđiji: Zaplenjeno oko 15.000 tableta
Crna hronika | Inđija
24. mart 2026. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili P. K. (42), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole „škode“ kojom je upravljao osumnjičeni, na području Inđije, policija je u prtljažniku automobila pronašla i zaplenila oko 15.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, P. K. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

