Demanti neistina o navodnim minama na Fruškoj gori – Slede tužbe zbog štete po ugled i turizam

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović danas je oštro demantovao navode objavljene u jednom mediju u subotu uveče, u kojima se tvrdi da se iznad hotela „Ležimir“ na Fruškoj gori nalaze „na desetine poteznih i nagaznih mina“ i da su izletnici u opasnosti.

Gradonačelnik je istakao da je reč o gomili neistina koje mogu izazvati ozbiljne posledice, pre svega po bezbednosni imidž i turistički potencijal ovog područja.

– Slične tvrdnje iznošene su i ranije, nakon čega je nadležni Centar za razminiranje sproveo kompletnu sanaciju terena. Po završenom postupku, dobijen je zvaničan izveštaj u kojem se jasno navodi da je, u skladu sa standardima i operativnim procedurama, pomenuta površina bez utvrđenog rizika, bezbedna i spremna za dalje korišćenje. Ova vest je objavljena u trenutku kada je, prema istraživanju „Forbes Srbija“, Sremska Mitrovica svrstana na drugo mesto u zemlji po stepenu zadovoljstva građana, bezbednosti i zdravstvene zaštite, odmah iza Sombora, što dodatno pojačava sumnju u nameru plasiranja ovakvih informacija. Ovakve izmišljotine mogu naneti nesagledivu štetu, naročito u kontekstu razvoja turizma na Fruškoj gori. Zbog toga će Grad preko svojih ovlašćenih organa, pre svega pravobranilaštva, podneti krivične prijave protiv medija koji je objavio spornu informaciju, kao i protiv autora teksta, uz tužbu za naknadu štete. Lokacija oko hotela „Ležimir“ ima značajan razvojni potencijal. Planirana su višemilionska ulaganja u obnovu objekta, razvoj turističkih kapaciteta i izgradnju prateće infrastrukture – ističe gradonačelnik uz apel da se u javnost ne iznose neproverene i netačne informacije.

