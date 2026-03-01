“Deda” mora u penziju

Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nikinci pokrenuli su akciju kako bi podmladili vozni park i nabavili mlađe vatrogasno vozilo. Od 1993. godine nikinački vatrogasci uspešno gase požare na području sedam sela u južnom delu rumske opštine kamionom iz 1965. Njihov ljubimac zvani “deda” i pored redovnog održavanja mora da ide u zasluženu penziju. Plan je da se prikupi od 15.000 do 20.000 evra kako bi vatrogasci uspeli da uvezu mlađi vatrogasni kamion iz Evropske unije.

Inače, godišnje nikinački vatrogasci izlaze na 25 do 30 intervencija i sprečavaju teške posledice požara i drugih nezgoda u selima i ataru, i na taj način pomažu profesionalnoj vatrogasnoj službi iz MUP-a, Sektora za vanredne situacije u Rumi.

Akcija je već počela u Nikincima, gde su se meštani već uveliko odazvali za prikupljanje novčanih sredstava. Plan je da se akcija proširi na svih sedam sela koje pokrivaju i u kojima uspešno gase požare.

-To je interes svih nas. Sredstva prikupljamo za dobrobit cele zajednice i to naši meštani jako dobro znaju. U akciju krećemo da idejom da su meštani Nikinaca još 1920. dali sredstva da se kupi prva vatrogasna kočija kako bi branili selo, koju i danas čuvamo. Nadamo se da će i savremenici, potomci tih ljudi, biti svesni značaja postojanja našeg dobrovoljnog društva i pomoći da kupimo novo vozilo koje će služiti čitavoj zajednici, rekao je Željko Кatafaj, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nikinci.

Društvo je osnovano 1903. godine i danas broji 30 punoletnih članova, 40 članova iz redova podmlatka starosti od 6 do 17 godina, ali i 11 ispitanih vatrogasaca, koji su prošli profesionalne obuke pri Sektoru za vanredne situacije. Tam 4500, ili nikinački “deda” više nije za popravku, delove je sve teže pronaći i došlo je vreme za podmlađivanje vatrogasnog kamiona, što je interes čitave zajednice, poručuju vatrogasci iz Nikinaca.

Ako vam ovi momci zakucaju na vrata, nemojte ih odbiti jer će bilo koji iznos mnogo značiti. Sredstva za donaciju se mogu uplatiti i na žiro račun DVD Nikinci 325-9500600039660-89.

S.B.

