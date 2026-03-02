  • ponedeljak, 2. mart 2026.
Besplatna auto-sedišta za iriške bebe
Društvo | Hronika | Irig | Vesti
0 Komentara

Besplatna auto-sedišta za iriške bebe

2. mart 2026. godine

Sredstvima Opštine Irig i ove godine nabavljena su i uručena auto-sedišta za bebe. Petu godinu lokalna samouprava uručila je auto-sedišta roditeljima čija su deca starosti do godinu dana. Dodeljena su 64 sedišta, s obzirom na to da je u odnosu na 2024. u 2025.godini rođeno pet više beba.

-Petu godinu Opština Irig dodeljuje sedišta za decu rođenu u prethodnoj godini. Samo mogu da vam čestitam i poželim svima da nam se ovaj trend nastavi, jer je rođeno više dece nego prethodnih godina. To je izuzetna vest i nadam se i svi ćemo da se pobrinemo da nas i naredne godine bude više, a mi ćemo sa zadovoljstvom izdvojiti i više sredstava za ovakav vid podrške porodici – rekao je Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Izložba mladog slikara Milana Grkovića u Galeriji Kulturnog centra Ruma
categories_image
Zaplenjeno investiciono zlato vredno 40.000 evra
categories_image
Promocija zbirke pesama „Pozovite sunce“ autora Slobodana Vasića
categories_image
“Osmomartovski bazar” u Laćarku
categories_image
Najuspešniji sportisti opštine Šid u 2025.godini
categories_image
U Šimanovcima obeležen Dan enigmata Srbije
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Počele prijave za upis u Muzičku...

categories_image

Vesti

Promocija nove knjige u Rumi

categories_image

Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica

Osvojila region i ne planira da ...

categories_image

Hronika | Sremska Mitrovica

Zimska služba spremna za prvi sneg

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt