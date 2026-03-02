Besplatna auto-sedišta za iriške bebe

Sredstvima Opštine Irig i ove godine nabavljena su i uručena auto-sedišta za bebe. Petu godinu lokalna samouprava uručila je auto-sedišta roditeljima čija su deca starosti do godinu dana. Dodeljena su 64 sedišta, s obzirom na to da je u odnosu na 2024. u 2025.godini rođeno pet više beba.

-Petu godinu Opština Irig dodeljuje sedišta za decu rođenu u prethodnoj godini. Samo mogu da vam čestitam i poželim svima da nam se ovaj trend nastavi, jer je rođeno više dece nego prethodnih godina. To je izuzetna vest i nadam se i svi ćemo da se pobrinemo da nas i naredne godine bude više, a mi ćemo sa zadovoljstvom izdvojiti i više sredstava za ovakav vid podrške porodici – rekao je Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

