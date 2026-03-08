  • nedelja, 8. mart 2026.
30.Osmomatrovski susreti planinara Srbije u Vrdniku
Društvo | Sport | Vesti | Vrdnik
0 Komentara

30.Osmomatrovski susreti planinara Srbije u Vrdniku

8. mart 2026. godine

Vrdnik-Vrdnički planinari i ove godine su na najlepši način ženama čestitali 8.mart uz jubilarne 30.Osmomartovske susrete planianra. Planinarsko društvo „Zmajevac“ Vrdnik je najstarije planinarsko društvo u Srbiji i punih 30 godina organizuje susrete koji okupe i do 1000 planinara iz šireg okruženja. Tako su se i sada na terenu Fudbalskog kluba „Radnički“ okupili plannari, šetači i ljubitelji prirode iz cele Srbije, ali i gosti iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine da damama čestitaju njihov dan i da započnu prolećnu sezonu šetanja u Nacionalnom parku Fruška gora. Susrete je otvorio predsednik Opštine Irig Tihomir Stojaković.

