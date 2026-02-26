„Zeleni“ silno pojačani u borbu za opstanak

Situacija na tabeli nije dala mira čelnicima Fudbalskog kluba LSK, shvativši da nema puno vremena za kalkulacije prionuli su na posao i tokom zimskog prelaznog roka angažovali nekoliko proverenih igrača, a sve u želji da ekipa bude daleko konkurentnija na proleće i izbori opstanak u Vojvođanskoj ligi Jug.

Konkurenciju među stativama zaoštrio je Uroš Jakovljević, nekadašnji đak novosadske Vojvodine. Seniorsko iskustvo sticao je u tadašnjem prvoligašu, Radničkom iz Sremske Mitrovice, prošle sezone branio je boje Hajduka iz Divoša, a u Laćarak dolazi iz šidskog Radničkog, gde je započeo tekuću takmičarsku godinu.

Jedno od većih pojačanja svakako je Nemanja Spasojević, štoper sa preko 100 nastupa u profesionalnom rangu srpskog fudbala, braneći boje mitrovačkog Radničkog, imenjaka iz Pirota i Trajala iz Kruševca. Imao je i internacionalne epizode, u Češkoj, Slovačkoj i Kini. Na poziciji desnog beka zeleni dres zadužio je Filip Desnica, bonus igrač iz divoškog Hajduka. Na drugoj strani aut linije “špartaće” hitronogi Aleksandar Tomić, koji dolazi iz Budućnost Salaš Noćajski. Ljubitelji fudbala u ovom kraju sećaju ga se pre svega po nastupima za Podrinje iz Mačvanske Mitrovice, kada je ovaj klub bio važan faktor u zonskom rangu.

Vezni red pojačaće Aleksandar Martinović iz Bežanije, igrač koji takođe poseduje prvoligaško iskustvo. Iz Hrvatske se u srpski fudbal vratio Čalmanac Petar Vukanović, krilni fudbaler, koji je već na prijateljskim susretima pokazao da će biti značajna snaga LSK-a u trci za bodove. Mladi Andrej Mišić pojačao je navalu, a stiže iz Lešnice. U klub se vratio i Predrag Babić, koji je seniorsko iskustvo sticao u dresu Borca iz Radenkovića.

Svakako, jedna od većih “bombi” ove zime u sremskom fudbalu jeste povratak kući stamenog golgetera Slavka Vukotića, u klub gde je ponikao. Ljubitelji fudbala u selu sa nestrpljenjem čekaju da ga vide na zvaničnim utakmicama, a forma koju je pokazao predvodeći napade Rađevca iz Krupnja i Slobode iz Donjeg Tovarnika garantuje golove, što je i bila najveća boljka “zelenih” jesenas.

LSK je do sada odigrao tri kontrolne utakmice, protiv omladinaca Hajduka iz Divoša (2:2), seniora Podrinja iz Mačvanske Mitrovice, gde je ostvarena ubedljiva pobeda sa 5:1, kao i nad Hajdukom iz Višnjićeva rezultatom 3:1.

S obzirom da je Jedinstvo iz Rumenke odustalo od daljeg takmičenja, kao i tešku situaciju u kojoj se nalazi šidski Radnički sa mladim igračkim kadrom, LSK ima dve brige manje u borbi za opstanak. Ipak, svega 10 osvojenih bodova u jesenjoj polusezoni nagoveštavaju dramu do samog kraja, a kao neka sigurna računica veruje se da mora da prestigne još makar tri ekipe na tabeli.

Pred stručnim štabom “zelenih”, koji je ostao nepromenjen, nije nimalo lak zadatak, a već u prvom kolu nastavka u Laćarak dolazi Hajduk iz Beške, ekipa sa velikim ambicijama.

