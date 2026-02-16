Zaplenjeno oko 400 kilograma osušenog duvana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Sremska Mitrovica, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, podneće krivičnu prijavu protiv B. B. (1991) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija u Nikincima koje koristi osumnjičeni pronašla oko 400 kilograma osušenog duvana u listu, upakovanog u 18 džakova, dva kilograma rezanog duvana i nož za rezanje duvana, kojom prilikom je procenjena vrednost štete po budžet Republike Srbije u iznosu od 4.650.000 dinara.

Izvor/foto: mup.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.