Veliko interesovanje za monodramu „Bašta sljezove boje“ u KC Ruma

Ruma-Zbog interesovanja koje je usledilo odmah po objavi o igranju Bašte sljezove boje, karte idu u prodaju od 12.2.2026. od 18.00 sati.

Prva postavka u vidu monodrame u kojoj igra Nebojša Milovanović, ujedno je i prvi put da je Ćopićev lik i delo na daskama kroz scenario za odrasle. Posle dužeg vremena, ovo je veliki povratak najdražoj lektiri i najbolnijim sećanjima na život dece u ratu, uspomena na dedu kao najmoćniju životnu figuru, ali viđeno očima odraslog čoveka, sa celim bremenom života na plećima. Sjajna gluma Nebojše Milovanovića i sjajna režija i dramatizacija Egona Savina. Posle Beograda, 8-og marta će ovo biti prvo igranje u Srbiji.

8.3.2026.

Velika dvorana

20.00 sati

Cena ulaznice 1 200 dinara

