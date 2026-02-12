  • četvrtak, 12. februar 2026.
Veliko interesovanje za monodramu „Bašta sljezove boje“ u KC Ruma
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Veliko interesovanje za monodramu „Bašta sljezove boje“ u KC Ruma

12. februar 2026. godine

Ruma-Zbog interesovanja koje je usledilo odmah po objavi o igranju Bašte sljezove boje, karte idu u prodaju od 12.2.2026. od 18.00 sati.
Prva postavka u vidu monodrame u kojoj igra Nebojša Milovanović, ujedno je i prvi put da je Ćopićev lik i delo na daskama kroz scenario za odrasle. Posle dužeg vremena, ovo je veliki povratak najdražoj lektiri i najbolnijim sećanjima na život dece u ratu, uspomena na dedu kao najmoćniju životnu figuru, ali viđeno očima odraslog čoveka, sa celim bremenom života na plećima. Sjajna gluma Nebojše Milovanovića i sjajna režija i dramatizacija Egona Savina. Posle Beograda, 8-og marta će ovo biti prvo igranje u Srbiji.
8.3.2026.
Velika dvorana
20.00 sati
Cena ulaznice 1 200 dinara

