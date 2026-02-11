Uzorkovanje N-min metodom za produktivnost i održivost

Piše: Milan Milić, dipl. inž. poljoprivrede

Početak februara predstavlja idealno vreme za poljoprivrednike da se pripreme za pravilnu prihranu pšenice, uzimajući u obzir važnost tačne analize zemljišta. Uzorkovanje N-min metodom omogućava farmerima da precizno odrede potrebnu količinu azota za optimalan rast i razvoj pšenice.

Ova metoda omogućava merenje mineralnog azota u zemljištu, što je ključno za pravilno planiranje đubrenja. Uzimanje uzoraka u ovom periodu doprinosi boljem razumevanju trenutnog stanja zemljišta, s obzirom na to da su zimski meseci podložni promenama u sadržaju azota, kao i drugih hranljivih materija. S toga, pravilno uzorkovanje nije samo preporučljivo, već i neophodno za uspešno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom.

Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica nudi profesionalnu podršku u ovom procesu. Naša savremena automatska sonda omogućava brzi i efikasni proces uzorkovanja. Ova sonda je dizajnirana da minimizira poremećaj u zemljištu, osiguravajući time tačne i pouzdane rezultate. Korišćenjem ovakve tehnologije, poljoprivrednici mogu biti sigurni da će dobiti reprezentativne uzorke koji odražavaju pravi sadržaj hranljivih materija u njihovim parcelama.

Nakon uzorkovanja, prikupljeni uzorci zemljišta analiziraju se u akreditovanoj laboratoriji. Ova analiza je od ključne važnosti jer pruža detaljne informacije o trenutnom sadržaju azota u zemljištu. Na osnovu dobijenih rezultata, poljoprivrednici mogu doneti informisane odluke o količini azota koja je potrebna za prihranu pšenice, čime se postiže ne samo bolji prinos, već i veća ekonomska efikasnost. Pored toga, pravilan pristup prihrani može smanjiti rizik od prekomernog unošenja mineralnih materija u zemljište, što može imati negativne posledice po životnu sredinu.

Uzimanje uzoraka u ovom, pravom trenutku, može značajno uticati na uspeh sezone. Preporučuje se da se poljoprivrednici organizuju i izvrše uzorkovanje na vreme, čime se stvara osnova za pravilno planiranje i upotrebu đubriva. Pored toga, edukacija o procesu uzorkovanja i njegovom značaju može dodatno doprineti kvalitetu poljoprivredne proizvodnje.

Uzorkovanje N-min metodom u februaru ne samo da omogućava precizno određivanje potrebnog azota, već predstavlja i ključni korak prema održivijoj i produktivnijoj poljoprivredi. Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica stoji na raspolaganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima, spremna da im pomogne kroz najmodernije metode uzorkovanja i analize zemljišta.

