POČINJE IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE ZA KASARNU: Komunalno opremanje i prodaja placeva

Nakon ulaska u posed kompleksa stare kasarne u Železničkoj ulici, Opština Ruma pokreće postupak izrade Plana detaljne regulacije, koji će detaljno definisati uslove izgradnje novog stambeno-poslovnog kompleksa. Skupština je usvojila i Predlog odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Rume, kao i Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za blok 3-9-7 – kompleks „Stara kasarna“ u Rumi.

Predsednik Skupštine opštine Ruma Srđan Jovanović istakao je da je reč o prostoru koji dugo nije mogao biti urbanistički obrađen, jer je imao status zone posebne namene od republičkog značaja. Tek nakon što je opština zvanično ušla u posed kompleksa krajem prošle godine, stvoreni su uslovi za izradu plana koji će precizno definisati namenu i mogućnosti izgradnje.

-Planom je predviđeno i porodično i višeporodično stanovanje, pri čemu će deo parcela biti namenjen individualnoj izgradnji, a deo izgradnji stambenih zgrada, dok će određeni prostor biti rezervisan za javne sadržaje, poput vrtića ili drugih javnih ustanova.

Izrada Plana detaljne regulacije biće poverena javnom preduzeću „Urbanizam i izgradnja“ Ruma, nakon čega sledi parcelizacija i složen proces infrastrukturnog opremanja površine od oko 18,5 hektara. Ukoliko procedura bude tekla planiranom dinamikom, već ove godine mogao bi biti prodat prvi plac, što bi se smatralo značajnim uspehom. Interesovanje građana postoji i prodaju placeva za porodične kuće ćemo sprovesti putem javnog poziva i licitacije, uz početnu cenu koju utvrđuju nadležne institucije, rekao je Jovanović.

-Ovim dokumentom opština može stvoriti uslove za komunalno opremanje zone, a reč je o saobraćajnicama, vodovodnoj, gasnoj, elektro i telekomunikacionoj mreži. Sve je to moguće tek nakon što smo i zvanično potpisali ugovor sa Republičkom direkcijom za imovinu i mi postali valsnici prostora, a naši planeri su već radili na tom pitanju kako ne bismo gubili vreme, rekao je Nikola Đuričić, načelnik Opštinske uprave Opštine Ruma.

