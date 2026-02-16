  • ponedeljak, 16. februar 2026.
Otvoren konkurs za upis u vojne škole
Društvo | Vesti
0 Komentara

Otvoren konkurs za upis u vojne škole

16. februar 2026. godine

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis u vojne škole, koji je otvoren do 31. marta.

U saopštenju koji je tim povodom izdato se navodi da je ovogodišnjim konkursom planiran upis 220 budućih kadeta Vojne akademije, 35 kadeta Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, 110 učenika Vojne gimnazije – 80 za Opšti, 20 za Vazduhoplovni smer, po pet za prijem u drugi i treći razred Opšteg smera i 80 učenika Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“.

Svi kandidati prolaze propisani selekcioni postupak, koji obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, proveru fizičkih sposobnosti, prijemne ispite i bezbednosnu proveru, čime se obezbeđuje da budu izabrani najspremniji i najmotivisaniji mladi ljudi.

Tokom školovanja u svim vojnim školama obezbeđeni su smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, novčana primanja i kompletni troškovi školovanja, koje snosi Ministarstvo odbrane.

Detaljne informacije o uslovima, selekciji i načinu prijavljivanja na konkurs dostupne su ovde.

srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Zaplenjeno oko 400 kilograma osušenog duvana
categories_image
Protekle nedelje rođene 23 bebe
categories_image
Obeležen Sveti Trifun, slava Opštine Irig
categories_image
Rezidba loze u školskom vinogradu u Rumi
categories_image
U Mitrovici otkriven spomenik Jusi
categories_image
Humanitarni bazari „Razlikovnice“ 14. i 16. februara
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Šid

Poseta Rusinskoj crkvi

categories_image

Društvo | Kultura | Projekti | Ruma

Opremanje kuće Mileve Marić Ajnš...

categories_image

Vesti

Nove investicije u Rumi

categories_image

Vesti | Inđija

Niže cene zakupa tezgi

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt