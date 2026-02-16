Otvoren konkurs za upis u vojne škole

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis u vojne škole, koji je otvoren do 31. marta.
U saopštenju koji je tim povodom izdato se navodi da je ovogodišnjim konkursom planiran upis 220 budućih kadeta Vojne akademije, 35 kadeta Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, 110 učenika Vojne gimnazije – 80 za Opšti, 20 za Vazduhoplovni smer, po pet za prijem u drugi i treći razred Opšteg smera i 80 učenika Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“.
Svi kandidati prolaze propisani selekcioni postupak, koji obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, proveru fizičkih sposobnosti, prijemne ispite i bezbednosnu proveru, čime se obezbeđuje da budu izabrani najspremniji i najmotivisaniji mladi ljudi.
Tokom školovanja u svim vojnim školama obezbeđeni su smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, novčana primanja i kompletni troškovi školovanja, koje snosi Ministarstvo odbrane.
Detaljne informacije o uslovima, selekciji i načinu prijavljivanja na konkurs dostupne su ovde.