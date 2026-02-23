  • ponedeljak, 23. februar 2026.
Najava isključenja struje za četvrtak, 26. februar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za četvrtak, 26. februar

23. februar 2026. godine

Za četvrtak, 26. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:30 do 13:30 časova:

Kralja Petra prvog od broja 63- do 93

