Najava isključenja struje za četvrtak, 26. februar

Za četvrtak, 26. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:30 do 13:30 časova:

Kralja Petra prvog od broja 63- do 93

