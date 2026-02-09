Najava isključenja struje za četvrtak, 12. februar

Za četvrtak, 12. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Laćarak od 09:00 do 10:00 časova
ul. Sremska od br. 125-165 i 118-160
Laćarak od 10:30 do 11:30 časova
ul. 1. novembra od br. 138-164
ul. Karađorđeva od br. 3-49 i 2-50
Laćarak od 12:00 do 13:00 časova
ul. Branka Radičevića od br. 33-59 i 32-56
ul. Planinska b.b.
Sremska Mitrovica od 13:30 do 14:30 časova
Trg Nikole Pašića b.b. i lokali
Trg Svetog Stefana br. 36
Morović od 09:00 do 14:00 časova
ul. Bosutska od br. 7-15 i 6-16
ul. Proleterska od br. 1-15a i 2-38 i i br. 25b.b.
Radio bazna stanica “SM-18” – ul. Proleterska b.b.
JP “Vojvodina šume” – ul. Bosutska br. 10