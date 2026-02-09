  • ponedeljak, 9. februar 2026.
Najava isključenja struje za četvrtak, 12. februar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za četvrtak, 12. februar

9. februar 2026. godine

Za četvrtak, 12. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 09:00 do 10:00 časova

ul. Sremska od br. 125-165 i 118-160

Laćarak od 10:30 do 11:30 časova

ul. 1. novembra od br. 138-164
ul. Karađorđeva od br. 3-49 i 2-50

Laćarak od 12:00 do 13:00 časova

ul. Branka Radičevića od br. 33-59 i 32-56
ul. Planinska b.b.

Sremska Mitrovica od 13:30 do 14:30 časova

Trg Nikole Pašića b.b. i lokali
Trg Svetog Stefana br. 36

Morović od 09:00 do 14:00 časova

ul. Bosutska od br. 7-15 i 6-16
ul. Proleterska od br. 1-15a i 2-38 i i br. 25b.b.
Radio bazna stanica “SM-18” – ul. Proleterska b.b.
JP “Vojvodina šume” – ul. Bosutska br. 10

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Tri osobe povređene u saobraćaju
categories_image
Pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa od 9. do 15. februara
categories_image
Upozorenje građanima na novi vid internet prevare putem WhatsApp aplikacije
categories_image
Najava isključenja struje za sredu, 11. februar
categories_image
Dve saobraćajne nezgode na sremskim putevima
categories_image
Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Jedna saobraćajka

categories_image

Servis

Miran dan na sremskim putevima

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za uto...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pet...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt