Najava isključenja struje za četvrtak, 12. februar

Za četvrtak, 12. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 09:00 do 10:00 časova

ul. Sremska od br. 125-165 i 118-160

Laćarak od 10:30 do 11:30 časova

ul. 1. novembra od br. 138-164

ul. Karađorđeva od br. 3-49 i 2-50

Laćarak od 12:00 do 13:00 časova

ul. Branka Radičevića od br. 33-59 i 32-56

ul. Planinska b.b.

Sremska Mitrovica od 13:30 do 14:30 časova

Trg Nikole Pašića b.b. i lokali

Trg Svetog Stefana br. 36

Morović od 09:00 do 14:00 časova

ul. Bosutska od br. 7-15 i 6-16

ul. Proleterska od br. 1-15a i 2-38 i i br. 25b.b.

Radio bazna stanica “SM-18” – ul. Proleterska b.b.

JP “Vojvodina šume” – ul. Bosutska br. 10

