Za četvrtak, 18. novembar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 13:00 časova

Novosadska od broja 76 do 100

Marka Kraljevića od broja 1 do 41 i od 2 do 30

Radinački put broje 87 i bb

Martinci od 09:00 do 13:30 časova

celo selo

Donji Tovarnik od 08:30 do 13:00 časova

celo selo

