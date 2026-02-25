  • sreda, 25. februar 2026.
Nagrađeni najuspešniji sportisti Opštine Ruma
Nagrađeni najuspešniji sportisti Opštine Ruma

25. februar 2026. godine

Ruma-Opština Ruma i Sportski savez Opštine Ruma dodelili su priznanja najuspešnijim sportistima za ostvarene rezultate u 2025.godini. Za najbolju seniorku proglašena je Jelena Vukmirić, članica Rukometnog kluba Ruma, dok su dodeljene dve nagrade za najboljeg seniora. To priznanje pripalo je Marku Vidakoviću iz Savete boks kluba Ruma i Nemanji Bjeliću iz Džudo kluba „Sloven“ Ruma. Najbolja muška ekipa je Košarkaški klub „Sloven“, a ženska ekipa Rukometnog kluba „Ruma“ , čiji je trener Dragan Vidović proglašen za najuspešnijeg trenera. Uručene su 42 nagrade u više kategorija uključujući i nagrade koje je dodelio Opštinski fudbalski savez Opštine Ruma.

