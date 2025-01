Zahvalnost Nenadu i Željku, ljudima koji su sprečili nesreću u mitrovačkoj Bolnici

Gradonačelnik Branislav Nedimović primio je danas Nenada Čavića iz Čalme i Željka Đukića iz Mačvanske Mitrovice, koji su priskočili u pomoć dr Stanimiru Čekerincu prilikom nedavnog incidenta u mitrovačkoj Opštoj bolnici, kada je fizički napadnut od strane pacijenta.

– Pacijent je na mene nasrnuo fizički, pomogli su mi drugi pacijenti koji su bili u čekaonici i njihova pratnja. Taj pacijent je došao iz Bora u Rumu kod svoje devojke. Rekao sam mu da bi morao da bude prijavljen u Rumi kako bih mogao da ga lečim. U ovoj situaciji moglo mu se kratko pomoći, ali da ga šaljem u Vršac je ideja koja nije bila dobra. Ne mogu da pošaljem čoveka iz Bora u Vršac, rekao sam da mogu da mu pomognem ali da se vrati u svoj grad i da se tamo leči ili da mu pružim kratku pomoć. On je bio vidno nezadovoljan i zalupio vratima, vratio se već sledećeg trenutka, to je bila bukvalno sekunda kada je on mene pesnicom udario u glavu i kada su mi ljudi koji su bili u čekaonici pomogli. Nikad nikog nisam odbio i bez uputa i sa uputom, niko nije izašao iz ambulante, a da nije pregledan, taj čovek toga dana nije ni imao uput, znači da je preskočio Dom zdravlja Ruma, Hitnu pomoć, sve institucije, došao je direktno u našu ambulantu. Nakon svega, sačekao sam da dođe policija, ljudi su mi pomogli i nastavio sam posle da radim celu noć svoje dežurstvo i došao sam idućeg dana na posao, rekao je dr Stanimir Čekerinac.

Nakon što su primetili da je doktor napadnut, Čavić i Đukić priskočili su mu u pomoć. Oni su savladali napadača i zadržali ga do dolaska policije.

– Sticajem okolnosti našao sam se na tom mestu, video sam dva lica srednjih godina, muž i žena ili momak i devojka izašla su iz ordinacije, krenuli su da idu i u jednom trenutku momak se okrenuo i vratio se ubrzanim hodom, preteći da će da ubije doktora. Otvorio je vrata, skoro da ih je razvalio i krenuo je odmah šakama da udara doktora u glavu. Odmah sam krenuo tamo, pre mene je stigao još jedan momak, zajedno smo ga oborili na zemlju i držali smo ga dok nije došla policija. Nije mi strano takvo ponašanje, pošto radim u Kazneno-popravnom zavodu. Nismo smeli da ga pustimo dok policija ne dođe, možda je kod sebe imao neki predmet, bio je i dalje agresivan, nastavio je da se svađa – rekao je Đukić.

Nenad Čavić, srednjoškolac iz Čalme, kaže da se tog dana zatekao u ordinaciji jer je prethodno imao saobraćajnu nesreću i došao je zbog redovnog, formalnog pregleda glave.

– Tog dana sam bio na pregledu, zbog posledica saobraćajne nesreće i primetio sam da je taj čovek već bio vidno uznemiren, vikao je na medicinske radnike, tražio da se doktor pojavi što pre. Rekli su mu da sačeka 10-15 minuta. Kad je doktor došao, bio je u ordinaciji, pričao sa njim i izašao napolje i veoma drsko i bezobrazno govorio i pretio. Vratio se, maltene je razvalio vrata prostorije i ušao unutra. Sedeo sam tako da sam mogao da vidim da je to lice udarilo doktora šakom u predlu glave. Tad smo još jedan čovek i ja, što pre smo mogli, ušli unutra, oborili lice na zemlju i držali ga dok policija nije došla, rekao je Čavić.

Gradonačelnik Branislav Nedimović zahvalio se doktoru što je kasnije nastavio da radi i prustnim sugrađanima koji su svojim hrabrim potezima sprečili možda veće zlo. Pokazali su solidarnost, ali i veliku hrabrost, istakao je on.

– Bila mi je čast danas popiti kafu sa junacima mitrovačkim, Željkom i Nenadom. Društvo nam je pravio i dr Čekerinac. Zahvalio sam se u ime svih naših sugrađana, ljudima koji su u tom trenutku sve rizikovali i stali u odbranu dr Čekerinca. Grad će se odužiti našim herojima, hvala im u ime Mitrovice, rekao je gradonačelnik Nedimović nakon današnje posete.

Prijemu u Gradskoj kući kod gradonačelnika, pored već pomenutih, prisustvovali su njegovi saradnici, lokalni funkcioneri, kao i rukovodstvo Opšte bolnice i Doma zdravlja.

