Mihajlo Kostić najbolji na geodetskom odseku

Ovih dana u Gimnaziju „Stevan Puzić“ Ruma stiglo je neobično priznanje sa Građevinskog fakulteta u Beogradu. Bivši rumski gimnazijalac, Mihajlo Kostić proglašen je za studenta generacije na Studijskom programu Geodezija za akademsku 2024/25. godinu. Vest da je Mihajlo na svečanosti povodom dana ove visokoškolske ustanove dobio priznanje potpisao je lično dekan prof. dr Branislav Bajat sa rečima da njegova akademska dostignuća i posvećenost koju je pokazao predstavljaju i dokaz snažnog temelja postavljenog tokom srednjoškolskog obrazovanja, što je za rumsku gimnaziju velika čast.

Mihajlo Kostić je iz Donjeg Tovarnika, sela pećinačke opštine i trenutno pohađa prvu godinu master studija geodezije, nakon uspešno završene tri godine osnovnih akademskih studija istog smera na Građevinskom fakultetu. Priznanje je pristiglo zahvaljujući Mihajlovim rezultatima, između ostalog što je imao najbolji prosek ocena na njegovom smeru u svojoj generaciji u konkurenicji svih studenata koji su u roku završili osnovne studije.

-Iskreno nisam se nadao priznanju, iako mi ono mnogo znači. Prethodna godina je bila izazovna i prioritet mi je bio da uspešno završim osnovne studije i da upišem master i to sam uspeo. Naravno, priznanje i proglašenje za studenta generacije me je obradovalo, dalo podstrek i zaista se lepo osećate kada neko primeti vaš rad, kaže Mihajlo.

A priznanje je stiglo povodom Dana fakulteta kada je ova obrazovna ustanova obeležila 179 godina od osnivanja i 77 godina rada kao samostalne visokoškolske ustanove. Među nagrađenima su i studenti sa drugih smerova, svi koji su poput Mihajla ostvarili uspeh. A do uspeha se, kaže Mihajlo, najlaške stiže kada se radi ono što se voli.

-Od osnovne i srednje škole znao sam da me privlače prirodne nauke. Oduvek sam voleo matematiku, fiziku, geografiju. Oduvek sam želeo to da spojim, pa sam i tokom srednje škole i opšteg smera u Gimnaziji, istraživao koji bi poziv spojio to što volim, uključujući rad sa ljudima i terenski posao. Tako sam se pronašao u geodeziji i smatram da nisam pogrešio, govori Mihajlo.

Tako je i 2022. godine završio i opšti smer sa odličnim uspehom u Gimnaziji „Stevan Puzić“ Ruma, smer u kom su dominirale prirodne nauke. To je smer za koji kaže da je bio dobra osnova za željeni fakultet i koji je dao dobru bazu za fakultet.

-Za studenta generacije nije potreban samo prosek ocena, potreban je izuzetan rad i trud. Tome moram dodati i činjenicu da sam iz Gimnazije u Rumi poneo dobro znanje. Tamo sam stekao odlično predznanje iz matematike koja mi je preko potrebno i na fakultetu i struci za koju se školujem. Tako sam se lako privikao na studijski program, a posle sam samo nastavio. Osim toga, kada učite i radite nešto što volite onda sve ide lakše. To je i najvažnije prilikom izbora školovanja ili posla, dodaje Mihajlo.

I za Gimnaziju u Rumi Mihajlova nagrada je od velikog značaja. U školi kažu da je njegov uspeh najbolji pokazatelj kakvu osnovu škola daje i da je on samo jedan od mnogih veoma uspešnih akademskih građana naše zemlje.

-Sa velikim zadovoljstvom delimo vest o uspehu našeg bivšeg učenika Mihajla Kostića, koji je danas student Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Geodezija. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu obavestio je našu školu o Mihajlovom izuzetnom akademskom uspehu, ističući njegovu posvećenost, rad i znanje stečeno tokom srednjoškolskog obrazovanja. Ovakve vesti su najlepša potvrda kvaliteta rada naše škole i motivacija sadašnjim učenicima, istakla je direktorka Gimnazije „Stevan Puzić“ Ruma, Marina Maletić.

I dok je svako na svoj način ponosan uspehom ovog mladog studenta, Mihajlo za sada ne kuje velike planove, već je fokusiran na završetak školovanja. Praktična nastava i lična interesovanja već mu daju pun dodir sa budućom profesijom.

-Radimo dosta na terenu, a trudim se i sam da budem angažovan koliko mogu u oblastima koje me zanimaju. Tako je bilo i tokom srednje škole, što me zanima tome se i posvetim. Za posle videćemo. Nisam još uvek mnogo razmišljao o budućnosti, ali ova struka svakako daje mogućnost da se radi.

Smatram da svako može da nađe svoje mseto pod suncem, samo ako je vredan, uporan i da želi da uči. Za sada mislim da ću ostati u Beogradu i tu graditi karijeru, ali videćemo gde će me život odvesti. Svakako ne zatvaram vrata nigde, zaključuje Mihajlo Kostić, student generacije na Građevinskom fakultetu u Beogradu, odsek geodezija.

