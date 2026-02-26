Mali pisci velikog talenta – deveta radionica „Postaću pisac“ okupila mitrovačke školarce

U sredu, 25. februara 2026. godine u Biblioteci ,,Gligorije Vozarović“ održana je deveta literarna radionica „Postaću pisac“. Učestvovali su učenici osam mitrovačkih škola od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Članovi žirija koji su pratili radionicu i ocenjivali radove bile su učiteljice OŠ,,Boško Palkovljević Pinki“. Učiteljice Zdenka Gospović, Mirjana Krsmanović Mirnić, Aleksandra Garunović i Mila Pavlović . Žiri nad žirijem Jelena Provči.

Radionicu su ulepšale devojčice iz Studija modernog i klasičnog baleta „Olena“ Diana Mašić, Dušica Maksić, Teodora Radosavljević i Angelina Petrović.

Pobednici literarne radionice:

Prvi razred – tema „Moj ljubimac“

1.mesto Mihajlo Baranja , OŠ,,Dobrosav Radosavljević Narod”,

2.mesto Anja Manojlović OŠ,,Sveti Sava ” ,

3.mesto Relja Todorović OŠ,,Jovan Popović “

3.mesto Mabetović OŠ „Branko Radičević“

Drugi razred –tema,,Lik iz omiljene priče“

1.mesto Dea Mataruga OŠ,,Slobodan Bajić Paja “,

2.mesto Mia Slavujević, OŠ,, Jovan Jovanović Zmaj“ i

3.mesto Lenka Erdevik, OŠ,, Sveti Sava”

Treći razred – tema „Smešna priča“

1.mesto Danica Lapčević , OŠ,,Slobodan Bajić Paja “,

2.mesto Lena Pršić , OŠ,,Dobrosav Radosavljević Narod”,

3.mesto Nikolina Konjević ,OŠ,,Sveti Sava “

Četvrti razred – tema „Moja pesma”

1.mesto Hristina Petrović, OŠ,,Dobrosav Radosavljević Narod”,

2.mesto Tea Burajić, OŠ,,Branko Radičević“, Kuzmin

3.mesto Elena Pevac OŠ,,Slobodan Bajić Paja”

Najbolji rad literarne radionice ,,Postaću pisac“ napisala je Hristina Petrović učenica četvrtog razreda, OŠ„Dobrosav Radosavljević Narod“. Pobednička pesma ,,Mašta“.

Radionicu je organizovalo Dečje odeljenje Biblioteke, program vodila Mirjana Jovanović.

