LOKALNI PARLAMENT O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Planirano i realizovano u Staroj Pazovi

Po ustaljenoj praksi, staropazovački lokalni Parlament, na jednoj od poslednjih sednica prihvatio je Informaciju Odeljenja za privredu o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Opština Stara Pazova za period od 1.1.2025. godine do 30.9.2025. godine. Radi se o javnim preduzećima Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Toplana i Urbanizam.

U Informaciji se konstatuje da u sva četiti javna preduzeća ima odstupanja od planiranih poslovnih pokazatelja i prenose se priložena obrazloženja.

Javno komunalno preduzeće Čistoća u obrazloženju odstupanja od Programa poslovanja navodi da su manji prihodi od usluga održavanja javne rasvete i usluga na pijacama.

Javna rasveta je osavremenjena, izvršena je kompletna zamena sijalica led svetiljkama te su usluge održavanja javne rasvete ispod plana, navodi se u obrazloženju.

Pad prihoda na zelenim pijacama, prema analizi JKP Čistoća, nastao je zbog izmeštanja pijačne robe u markete, koji su u velikoj meri preuzeli prodaju i poljoprivrednih proizvoda.

U Bilansu uspeha planirani prihodi i rashodi u JKP Vodovod i kanalizacija su „nešto ispod planiranog nivoa“ navodi se u obrazloženju i da Bilans stanja ne prikazuje stvarnu sliku preduzeća iz razloga nemogućnosti sprovođenja popisa.

Odstupanje od planiranog JKP Toplana uočava u „uvećanju obrtne imovine i povećanju potraživanja po osnovu prodaje toplotne energije iz razloga što je sve više korisnika, koji sklapaju ugovore o isporuci toplotne energije“.

Realizacija ostvarenih prihoda je nešto ispod planiranog nivoa dok je realizacija ostvarenih rashoda iznad planiranog nivoa, navodi se u obrazloženju odstupanja realizacije plana JP Urbanizam.

Uz sva tekstualna obrazloženja priloženi su i tabelarni prikazi.

Odeljenje za privredu opštine Stara Pazova zaduženo je da Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća dostavi Ministarstvu nadležnom za poslove privrede.

Branka Topalović

