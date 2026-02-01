LOKALNI PARLAMENT O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Planirano i realizovano u Staroj Pazovi

Po ustaljenoj praksi, staropazovački lokalni Parlament, na jednoj od poslednjih sednica prihvatio je Informaciju Odeljenja za privredu o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Opština Stara Pazova za period od 1.1.2025. godine do 30.9.2025. godine. Radi se o javnim preduzećima Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Toplana i Urbanizam.
U Informaciji se konstatuje da u sva četiti javna preduzeća ima odstupanja od planiranih poslovnih pokazatelja i prenose se priložena obrazloženja.
Javno komunalno preduzeće Čistoća u obrazloženju odstupanja od Programa poslovanja navodi da su manji prihodi od usluga održavanja javne rasvete i usluga na pijacama.
Javna rasveta je osavremenjena, izvršena je kompletna zamena sijalica led svetiljkama te su usluge održavanja javne rasvete ispod plana, navodi se u obrazloženju.
Pad prihoda na zelenim pijacama, prema analizi JKP Čistoća, nastao je zbog izmeštanja pijačne robe u markete, koji su u velikoj meri preuzeli prodaju i poljoprivrednih proizvoda.
U Bilansu uspeha planirani prihodi i rashodi u JKP Vodovod i kanalizacija su „nešto ispod planiranog nivoa“ navodi se u obrazloženju i da Bilans stanja ne prikazuje stvarnu sliku preduzeća iz razloga nemogućnosti sprovođenja popisa.
Odstupanje od planiranog JKP Toplana uočava u „uvećanju obrtne imovine i povećanju potraživanja po osnovu prodaje toplotne energije iz razloga što je sve više korisnika, koji sklapaju ugovore o isporuci toplotne energije“.
Realizacija ostvarenih prihoda je nešto ispod planiranog nivoa dok je realizacija ostvarenih rashoda iznad planiranog nivoa, navodi se u obrazloženju odstupanja realizacije plana JP Urbanizam.
Uz sva tekstualna obrazloženja priloženi su i tabelarni prikazi.
Odeljenje za privredu opštine Stara Pazova zaduženo je da Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća dostavi Ministarstvu nadležnom za poslove privrede.
Branka Topalović