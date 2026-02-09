Lepe vesti iz porodilišta: Rođeno 26 beba

Tokom protekle nedelje, u porodilištu mitrovačke Opšte bolnice, rođeno je 26 beba – 12 dečaka i 14 devojčica.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

