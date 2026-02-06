  • petak, 6. februar 2026.
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

6. februar 2026. godine

Naslov: Toni

Autor: Rumena Bužarovska

   Rumena Bužarovska, makedonska je književnica, prevodilac i univerzitetska profesorka. Autorka je zbirki pripovedaka: Osmica, Moj muž i Nikuda ne idem, kao i knjige eseja „Nakon Boga, Amerika“.

   Roman „Toni“ je pisan iz perspektive i unutrašnjih monologa glavnog lika. Bužarovska, piše o muškarcu, Toniju, sredovečnom bivšem rokeru iz Skoplja, koji i dalje živi sa majkom. Prikazuje duboko ukorenjenu nezrelost, neodgovonost i emocionalnu zatvorenost jednog muškarca, manipulatora. Razmažen, sin intelektualnog bračnog para, vođen je očevom idejom o važnosti osvajačkih sposobnosti muškarca.

  Na samom početku romana, naslućuje se njegova mržnja prema ženi. Od letovanja u Grčkoj počeće njegove nevolje koje se opisuju sve do kraja romana. U svojoj samoživosti i samodopadljivosti, ne vidi da se svet ipak, ne okreće oko njega.

  „Toni“ je i prikaz društva i duboko ukorenjenih društvenih zabluda. Roman nije samo priča o jednom čoveku, to je ogledalo celokupnog sistema vrednosti jednog društva.

Aleksandra Topić, bibliotekarka

