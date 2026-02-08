Branku Oreščaninu nagrada za životno delo

Savez amatera opštine Stara Pazova, tradicionalno krajem januara, dodeljuje priznanja za najuspešnije u kulturi u prethodnoj godini. Prema utvrđenim kriterijuma dodeljuju se bronzane, srebrne i zlatne plakete, izdvajaju se najbolji pojedinac i kolektiv i dodeljuje Plaketa za životno delo.

Ove godine za najboljeg pojedinca u kulturi proglašen je dvadesetjednogodišnji Andrej Simendić, Staropazovčanin, najbolji recitator Srbije na slovačkom jeziku na državnoj smotri recitatora „Pesniče naroda mog“ prošle godine održanoj u Valjevu.

-Nagrada u Valjevu je moje najveće dostignuće što se tiče recitovanja, to mi je svakako obeležilo prošlu i ne samo prošlu godinu, sigurno ću taj događaj pamtiti za sva vremena. A priznanje Svetlost doživljavam kao nagradu za sav moj trud i kao izraz objedinjene podrške, koju sam imao u svojoj sredini svih ovih godina – rekao je Andrej u izjavi novinarima posle svečanosti i dodao:

-Ne mogu da kažem da su ove nagrade samo moja zasluga, tu je još mnogo zaslužnih i naravno moj mentor Ana Simonović, to je bio timski rad – podvukao je Andrej, sada student treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Sjajan je bio učenik staropazovačke OŠ „Heroj Janko Čmelik“ i Ekonomsko-trgovinske škole, u obe nosilac Vukove diplome. Paralelno s tim od malena je odličan recitator ovenčan najvišim priznanjima na svim nivoima takmičenja, među njima i prvom nagradom na takmičenju recitatora slovačke nacionalnosti u Vojvodini u organizaciji Radio Novog Sada.

Priznanje za najbolji kolektiv pripalo je KUD „Branko Radičević“ iz Stare Pazove zbog uspeha koje su postigli foklorni ansambli na smotrama i festivalima u 2025. godini. Nagradu je primila predsednica Društva Marijana Lebherc.

-Velika je čast i zadovoljstvo što smo najbolji kolektiv u prošloj godini, a takođe satisfakcija i obaveza da budemu i u narednom periodu tako dobri. Mi ćemo se svakako truditi, kao jedno od najmasovnijih društava u našoj Opštini da i u narednom periodu na najbolji mogući način predstavljamo svoje društvo i svoju Opštinu kao i da čuvamo našu tradiciju od zaborava – poručila je predsednica KUD „Radičević“.

Za dugogodišnji doprinos razvoju amaterskog stvaralaštva u oblasti likovne umetnosti Plaketu Svetlost za životno delo dobio je Branko Oreščanin iz Stare Pazove. Rođen je pre 77 godina u Novim Karlovcima, gde je pohađao osnovnu školu. U Inđiji je završio srednju školu, a zatim studirao na Mašinskom fakultetu. Kako se navodi u obrazloženju Saveza amatera, ovaj slikar realizma imao je oko 80 samostalnih izložbi. Najčešće je slikao motive iz Srema, objavio je nekoliko knjiga u vidu likovnih monografija, i oko 200.000 kalendara sa svojim slikama. Zbog zdravstvenih razloga nije bio u mogućnosti da lično primi priznanje Saveza amatera. Umesto njega svečanosti je prisustvovala supruga Ljiljana.

Zlatne plakete i diplome, koje se dodeljuju za učešće na najvišem rangu amaterskih takmičenja u Srbiji, dobili su recitatori Iskra Ilić, Aleksa Ćevriz, Milica Skorupan, Anja Stojaković i Andrej Simendić i najlađa foklorna grupa SKUD „Heroj Janko Čmelik“.

Za osvojene nagrade i plakete na pokrajinskim smotrama i festivalima uručeno je 15 srebrnih plaketa i diploma a za učešće na istom nivou takmičenja dodeljeno je 14 bronzanih plaketa i diploma.

Zlatne plakete i diplome uručila je Nataša Eror, predsednica Skupštine opštine. Ona je čistitala svim nagrađenima i istakla podršku lokalne zajedice kulturnim manifestacijama i udruženjima. Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti, Ivana Nenadić, uručila je srebrna priznanja, a Ljibuška Lakatoš, direktorka Centra za kulturu bronzana.

Program Manifestacije vodila je Anđelka Mali, predsednica Upravnog odbora Saveza amatera opštine Stara Pazova, a u uručivanju plaketa učestvovao je sekretar Saveza Petar Nerandžić. Svečanost u Pozorišnoj sali u Staroj Pazovi završena je nastupima izvođačkog ansambla OKUD „Sveti Sava“ iz Nove Pazove i foklornog ansambla Klasje SKUD „Čmelik“ i pevačke grupe KUD „Radičević“ iz Stare Pazove.

Branka Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.