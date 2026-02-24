  • utorak, 24. februar 2026.
Asfaltiran parking kod inđijskog „Vašarišta“
Vesti | Inđija
0 Komentara

Asfaltiran parking kod inđijskog „Vašarišta“

24. februar 2026. godine

Završeno je asfaltiranje parkinga kod parka Vašarište u Inđiji, u delu ulice Filipa Višnjića. Tom prilikom asfaltirano je oko 30 parking mesta, posle čega će uslediti horizontalno obeležavanje parkinga, kako bi prostor bio u potpunosti uređen i stavljen u funkciju.

