Asfaltiran parking kod inđijskog „Vašarišta“

Završeno je asfaltiranje parkinga kod parka Vašarište u Inđiji, u delu ulice Filipa Višnjića. Tom prilikom asfaltirano je oko 30 parking mesta, posle čega će uslediti horizontalno obeležavanje parkinga, kako bi prostor bio u potpunosti uređen i stavljen u funkciju.

