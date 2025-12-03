  • sreda, 3. decembar 2025.
Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu
Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu

3. decembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Pećinaca, Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Rume, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda.

Povređene su tri osobe.

