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Tri nezgode, tri osobe povređene
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Tri nezgode, tri osobe povređene

25. avgust 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Stare Pazove, registrovane su tri saobraćajne nezgode. Povređene su tri osobe.

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