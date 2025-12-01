Koncert Kamernog sastava „Universo“ u organizaciji Centra za kulturu „Sirmijumart“ biće organizovani u petak 5. decembra od 19 sati u Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici.

Sastav čine:

Marija Vasić – flauta

Sandra Katić – flauta

Ksenija Mijatović Korom – flauta

Na programu će se izvoditi dela: J. S. Baha, Ž. Kastereda, L. Zemlenija, H. Beftinka i A. Rozmana.

Sastav „Universo“ čine tri flautistkinje: Marija Vasić, Sandra Katić i Ksenija Mijatović Korom. „Universo“ je osnovan 2020. godine sa idejom da publici predstavi sve instrumente iz porodice flauta, a izrastao je iz dugogodišnje saradnje članica u okviru drugih sastava. Ovaj kamerni sastav sa jednakim entuzijazmom izvodi dela domaćih i stranih autora XX i XXI veka, od kojih su neka napisana upravo za Sastav „Universo“. Tokom prethodne četiri godine, „Universo“ je nastupao u raznim gradovima Srbije promovišući savremenu muziku. Posebno se izdvajaju ciklusi edukativnih koncerata „Universo kroz Novi Sad“ i „Muzika priča priče“ osmišljeni sa ciljem približavanja klasične muzike deci i razvoja kulturnih potreba najmlađih Novosađana. Sastav čine vrsne umetnice koje deluju u Novom Sadu, redovno zaposlene u Orkestru opere Srpskog narodnog pozorišta, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Muzičkoj školi “Isidor Bajić”, a poznate široj javnosti kao orkestarski muzičari, članice drugih kamernih sastava i organizatori pojedinih segmenata muzičkog života u Novom Sadu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.