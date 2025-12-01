  • ponedeljak, 1. decembar 2025.
Koncert Kamernog sastava „Universo“
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Koncert Kamernog sastava „Universo“

1. decembar 2025. godine

Koncert Kamernog sastava „Universo“ u organizaciji Centra za kulturu „Sirmijumart“ biće organizovani u petak 5. decembra od 19 sati u Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici.

Sastav čine:
Marija Vasić – flauta
Sandra Katić – flauta
Ksenija Mijatović Korom – flauta

Na programu će se izvoditi dela: J. S. Baha, Ž. Kastereda, L. Zemlenija, H. Beftinka i A. Rozmana.

Sastav „Universo“ čine tri flautistkinje: Marija Vasić, Sandra Katić i Ksenija Mijatović Korom. „Universo“ je osnovan 2020. godine sa idejom da publici predstavi sve instrumente iz porodice flauta, a izrastao je iz dugogodišnje saradnje članica u okviru drugih sastava. Ovaj kamerni sastav sa jednakim entuzijazmom izvodi dela domaćih i stranih autora XX i XXI veka, od kojih su neka napisana upravo za Sastav „Universo“. Tokom prethodne četiri godine, „Universo“ je nastupao u raznim gradovima Srbije promovišući savremenu muziku. Posebno se izdvajaju ciklusi edukativnih koncerata „Universo kroz Novi Sad“ i „Muzika priča priče“ osmišljeni sa ciljem približavanja klasične muzike deci i razvoja kulturnih potreba najmlađih Novosađana. Sastav čine vrsne umetnice koje deluju u Novom Sadu, redovno zaposlene u Orkestru opere Srpskog narodnog pozorišta, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Muzičkoj školi “Isidor Bajić”, a poznate široj javnosti kao orkestarski muzičari, članice drugih kamernih sastava i organizatori pojedinih segmenata muzičkog života u Novom Sadu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Od 1. do 30. decembra izbor trećeg testa za završni ispit u osnovnoj školi
categories_image
Predstavljanje knjige Jelice Džugurdić u biblioteci
categories_image
Protekle nedelje rođene 24 bebe u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Zaplenjeno više od 43 kilograma marihuane
categories_image
Novogodišnja humanitarna akcija za decu sa autizmom
categories_image
Mlada Lara Bogdanović laureat 27.međunarodnog takmičenja solo pevača „Nikola Cvejić“ u Rumi
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Ruma | Vesti

Zaplenjeno oružje u okolini Rume...

categories_image

Društvo | Vesti

Popust za električnu energiju

categories_image

Društvo

NA KIOSCIMA JE NOVI BROJ SREMSKE...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Naš đak prvak – prijave u ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt