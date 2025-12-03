Jana Kovačević pobednica festivala “Licidersko srce”

Osmogodišnja Jana Kovačević iz Deča, pobednica je 15. Dečijeg tamburaškog festivala “Licidersko srce”, održanog 26. novembra, u koncertnoj sali Radničkog doma u Novom Sadu.

Jana Kovačević se predstavila sa originalnom pesmom “Stari krevet”, tekstopisca i kompozitora Hajrudina Durmanovića, koja joj je donela najprestižniju nagradu – ovogodišnji gran-pri (Grand prix) festivala. Mlada Dečanka kaže da joj pobeda nije bila najvažnija i da kada stane na binu i zapeva na mikrofon oseća toplinu oko srca.

Jana je učenica prvog razreda klavira Osnovne muzičke škole “Teodor Toša Andrejević”, odeljenja u Pećincima, u klasi nastavnice Ivane Ohmut, koja joj je bila i mentorka tokom priprema za festival “Licidersko srce”.

-Jana je dete koje upija svaki vaš savet, koja usvaja svaku konstruktivnu kritiku, koja je zrela i pritom otvorena za nova iskustva. Obožava muziku i umetnost uopšte, trudi se svakoga dana da bude bolja u onome što radi. Već sada je smatram izuzetno uspešnom, a predviđam joj još svetliju budućnost, posebno uz snažnu podršku njenih roditelja – izjavila je Ohmut.

Po njenim rečima, Jana je i solistkinja Udruženja za kreativni razvoj dece “Mini notini” iz Šimanovaca, a aktivno se bavi pevanjem, sviranjem, slikanjem, kao i recitovanjem. Prošle godine se predstavila i na Zonskoj smotri recitatora u Sremskoj Mitrovici, a ove godine se priprema za nastupe u pećinačkoj i mitrovačkoj opštini, kao i za takmičenja iz klavira u kategorijima solo klavir i duet.

Cilj Festivala je očuvanje i upoznavanje mlađih generacija sa tamburaškom tradicijom. Deca nove tamburaške pesme, po propozicijama, izvode uživo uz pratnju tamburaškog orkestra „Licidersko srce“ i dečijeg hora “Zvončići” iz Pančeva.

Izvor: www.pecinci.org

