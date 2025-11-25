Uvoz goriva po planu: U decembru i januaru stiže dodatnih 58.000 tona derivata

Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović istakla je da je prioritet države da obezbedi pouzdano i ravnomerno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, dok se čeka odgovor američke admistracije.

Đedović Handanović je tokom sastanka sa predstavnicima kompanija MOL Srbija, EKO Srbija, OMV Srbija i generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije, sa kojima je razgovarala o stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, naglasila da je obaveza da svaka pumpa, veleprodajni kupac i građani imaju dovoljno goriva za svoje potrebe i da će to biti ispunjeno.

Prema njenim rečima, ove kompanije važne su za stabilnost snabdevanja jer su najveći uvoznici naftnih derivata u Srbiji i snabdevaju najveći deo tržišta, posle NIS-a.

Đedović Handanović je navela da će uvoz derivata u decembru pratiti potražnju na tržištu, logistiku i raspoložive kapacitete, uz napomenu da se očekuje da bude prema planu i da snabdevanje ostane stabilno.

Ministarka je ukazala na to da je država spremna i da koristi obavezne rezerve naftnih derivata kako bi održala stabilnost snabdevanja, ukoliko to bude bilo potrebno.

Ona je napomenula da u decembru i januaru stiže 20.000 tona evro dizela i 38.000 tona benzina za potrebe državnih obaveznih rezervi energenata, kako bi se dodatno osigurala sigurnost snabdevanja.

-Moramo da razmišljamo strateški, kao i do sada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predstavnici Vlade vode intenzivne diplomatske razgovore i sa susednim državama, predstavnicima Evropske unije, kako bi rafinerije u okruženju uvećale udeo naftnih derivata koji će biti isporučivan za potrebe snabdevanja našeg tržišta – rekla je ministarka.

Đedović Handanović je podsetila na to da su razvijeni različiti scenariji i planovi, sa jasno određenim nadležnostima u vezi sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS), kao i da je država spremna i da će preduzeti korake da očuva stabilnost snabdevanja naftnim derivatima dok traju pregovori oko vlasništva nad NIS-om.

Tekst: www.srbija.gov.rs

