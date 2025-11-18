  • utorak, 18. novembar 2025.
Uhapšen osumnjičeni: Policija pronašla marihuanu u automobilu
Vesti | Crna hronika
0 Komentara

Uhapšen osumnjičeni: Policija pronašla marihuanu u automobilu

18. novembar 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su D.T. (50), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pregleda automobila kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela kilogram i pedeset grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak, D.T. je određen pritvor do 30 dana.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Na graničnom prelazu Šid otkriveno 19 migranata
categories_image
Pojačana kontrola saobraćaja autobusa i teretnih vozila do 23. novembra
categories_image
Zaplenjeno preko kilogram marihuane
categories_image
Početak izgradnje kanalizacione mreže u Vrdniku
categories_image
Od 17. novembra uvodi se noćno dežurstvo lekara u ambulanti u Suseku
categories_image
Završava se rekonstrukcija parkinga kod inđijskog Kulturnog centra
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Crna hronika

Četiri saobraćajke, jedna povređ...

categories_image

Društvo | Ekonomija | Vesti

Sajam zapošljavanja sutra u Srem...

categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

U Sremu ukupno 688 pozitivnih, v...

categories_image

Kultura | Vesti | Šid

Promocija pesama Živke Komlenac

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt