Uhapšen osumnjičeni: Policija pronašla marihuanu u automobilu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su D.T. (50), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom pregleda automobila kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela kilogram i pedeset grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.
Rešenjem sudije za prethodni postupak, D.T. je određen pritvor do 30 dana.