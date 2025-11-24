U četvrtak koncert Aleksandre Padrov

Sremska Mitrovica će 27. novembra 2025. godine biti domaćin posebnog muzičkog događaja – koncerta Aleksandre Padrov pod nazivom “Tamo gde strune grle ravnicu“. Koncert će biti održan u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, sa početkom u 19 časova.
Ovaj program, u organizaciji Centra za kulturu „Sirmijumart“, okupiće niz renomiranih gostiju koji će upotpuniti veče posvećeno tradicionalnoj muzici i zvuku tambure. Publici će se, pored Aleksandre Padrov, predstaviti: Ivica Stančić, Dragoljub Kovačević, Zoran Bugarski Brica i TO „Centar tamburaške kulture“ iz Novog Sada, kao i Sanja Zorkić, Zoran Kovačević i Branislav Ivković.
Aleksandra Padrov, prepoznatljiva po snažnom vokalu i emotivnom izvođenju, poznata je publici širom Srbije kao jedna od najistaknutijih interpretatorki vojvođanske pesme. Koncert je osmišljen kao omaž vojvođanskoj tradiciji, pesmi i tamburaškom zvuku koji decenijama oblikuju kulturni identitet Srema. Organizatori ističu da je koncert prilika da se Mitrovčani podsete bogatstva lokalnog melosa, ali i da se uživa u kvalitetnoj muzici u srcu grada.
Ulaz na koncert je besplatan, a ulaznice se mogu preuzeti u Centru za kulturu „Sirmijumart“, svakog radnog dana od 10 do 17 časova, kao i sat vremena pred početak koncerta. Zbog velikog interesovanja, građanima se preporučuje da karte preuzmu na vreme, jer je broj mesta ograničen.