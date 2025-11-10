  • ponedeljak, 10. novembar 2025.
Srebrna medalja za bokserku Milicu Pantelić iz Inđije
Sport | Vesti | Inđija
0 Komentara

Srebrna medalja za bokserku Milicu Pantelić iz Inđije

10. novembar 2025. godine

Milica Pantelić, članica Bokserskog kluba „Šešo“ iz Inđije, osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za omladince i mlađe seniore koje je održano u Jerevanu. Posle prošlogodišnjeg srebra u juniorskoj konkurenciji, Milica je ponovo zablistala u ringu i potvrdila da pripada samom vrhu evropskog boksa.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Ekološki izazovi u vreme razvoja i urbanizacije
categories_image
Nova oprema u poljoprivrednoj školi u Rumi
categories_image
Rotari klub poklonio gradu bistu Marka Aurelija Proba
categories_image
Nagrađeni najkreativniji radovi mališana
categories_image
U centru pažnje Sistema 48 radovi na infrastrukturi
categories_image
Migranti u tovaru pšenice
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Kultura | Vesti

Noć knjige 16.juna i u Sremskoj ...

categories_image

Društvo | Kultura | Vesti | Ruma

Dani sslovenske pismenosti i kul...

categories_image

Vesti | Inđija

Ugostili decu iz Dečijeg sela

categories_image

Društvo | Zabava | Kultura | Vesti | Pećinci

„Tamburica u srcu Donjeg S...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt