Srebrna medalja za bokserku Milicu Pantelić iz Inđije

Milica Pantelić, članica Bokserskog kluba „Šešo“ iz Inđije, osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za omladince i mlađe seniore koje je održano u Jerevanu. Posle prošlogodišnjeg srebra u juniorskoj konkurenciji, Milica je ponovo zablistala u ringu i potvrdila da pripada samom vrhu evropskog boksa.

