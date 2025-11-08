  • subota, 8. novembar 2025.
Rotari klub poklonio gradu bistu Marka Aurelija Proba
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Rotari klub poklonio gradu bistu Marka Aurelija Proba

8. novembar 2025. godine

Na platou ispred glavne zgrade Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici danas je svečano otkrivena bista rimskog imperatora Marka Aurelija Proba, rođenog u antičkom Sirmijumu.

Ova bista je poklon Rotari kluba Sremska Mitrovica gradu povodom Dana grada i predstavlja prvu od šest planiranih bisti rimskih careva koji su ponikli na ovim prostorima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
„Hai Fi“ diskoteka u kojoj su stasavale generacije
categories_image
Novo mesto za okupljanje mladih u Kuzminu
categories_image
Rebalansom izvršena preraspodela sredstava
categories_image
DA LI STE ZNALI? Slepa Fruškogorka opčinila Vuka Karadžića
categories_image
Održana konferencija za medije povodom početka rada na predstavi „Jerma“
categories_image
125 godina od rođenja književnice Margaret Mičel
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Šid

Hrana za Narodnu kuhinju

categories_image

Društvo | Zabava | Vesti

Humanitarni turnir za Minu

categories_image

Vesti | Poljoprivreda | Sremska Mitrovica

U toku pripreme za setvu pšenice...

categories_image

Vesti | Vrdnik

Pokrajinska sredstva za ozakonje...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt