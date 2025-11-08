Rotari klub poklonio gradu bistu Marka Aurelija Proba

Na platou ispred glavne zgrade Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici danas je svečano otkrivena bista rimskog imperatora Marka Aurelija Proba, rođenog u antičkom Sirmijumu.

Ova bista je poklon Rotari kluba Sremska Mitrovica gradu povodom Dana grada i predstavlja prvu od šest planiranih bisti rimskih careva koji su ponikli na ovim prostorima.

