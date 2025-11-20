Rekordna efikasnost: Ekipe „Srem-gasa“ prosečno na terenu za manje od 14 minuta

Tehnička služba JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica ostvarila je rezultat koji retko koja javna služba u Srbiji može da postigne. Kako navode iz ovog Javnog preduzeća, prema internoj evidenciji, sprovedenoj na uzorku od 100 potrošača, prosečno vreme izlaska ekipa na teren nakon prijave kvara iznosilo je oko 14 minuta.

Ovaj podatak posebno dobija na težini ako se zna da građani često moraju da čekaju duže na intervencije drugih službi ponekad i satima, a i danima. U takvom okruženju, rezultat „Srem-gasa“ ističe se kao primer efikasnosti, odgovornosti i profesionalne posvećenosti korisnicima, navodi se u saopštenju.

Brza reakcija tehničkih ekipa ključna je ne samo za komfor potrošača, već i za bezbednost, jer se eventualni kvarovi na gasnoj mreži ne smeju ignorisati. Upravo zato, vreme dolaska kraće od 15 minuta predstavlja standard koji bi mnoge službe želele da dostignu.

-Brzina reakcije naših ekipa nije slučajnost, već rezultat ozbiljne organizacije, dobre obuke i stalne pripravnosti. Svesni smo da kvarovi na gasnoj mreži zahtevaju brzu i sigurnu intervenciju, zato nam je cilj da budemo na adresi korisnika što je brže moguće. Prosek od oko 14 minuta za nas je uspeh, ali i obaveza da taj standard održimo i dalje unapređujemo – rekao je Dragan Budošan izvršni direktor za distribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže Preduzeća.

Kako navode iz „Sreg-gasa“, zadovoljstvo potrošača najvažniji pokazatelj kvaliteta rada i to je imperativ u poslovanju Preduzeća.

-Građani zaslužuju uslugu na najvišem nivou. Trudićemo se da i ubuduće budemo među najbržim i najpouzdanijim službama u gradu. I pored toga, i dalje ćemo raditi na unapređenju naših usluga kako bi opravdali poverenja naših potrošača – rekao je Dražen Riđošić v.d.direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Pored vremena izlaska na teren, JP „Srem-gas“ vodi preciznu evidenciju i o efikasnosti ostalih usluga koje pruža potrošačima. Rezultati pokazuju da se zahtevi obrađuju izuzetno brzo: u 75 odsto slučajeva merni set se postavlja istog dana od podnošenja Zahteva, dok se u dodatnih 20 odsto slučajeva posao realizuje već narednog dana.

Jednako brza je i procedura tehničkog pregleda – ekipe izlaze na teren istog dana u 54 odsto slučajeva, odnosno drugog dana u 41 odsto slučajeva. Čak i u situacijama kada je potrebna zamena kutije, postupak se najčešće završava u roku od najviše jednog dana od podnetog Zahteva.

Ovi podaci potvrđuju da „Srem-gas“ održava visok nivo operativne efikasnosti i nastoji da svakom potrošaču pruži pravovremenu i kvalitetnu uslugu, uz stalno unapređenje procesa i standarda rada, ističu iz ovog mitrovačkog Javnog preduzeća.

