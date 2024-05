Zatvaranje dela Glavne ulice u Rumi u sredu 15.maja

Ruma-

Obaveštenje o zatvaranju ulica za saobraćaj u sredu, 15. maja:

Povodom organizacije manifestacije „Zavrti točak” Glavna ulica biće zatvorena u delu od OŠ „Dušan Jerković” do Gradskog trga i to u vremenu od 16.00 do 19.00 časova.

Za saobraćaj će biti zatvorene i prilazne ulice Vladimira Nazora (u delu od ulice JNA do Glavne ulice), Pavlovačka (u delu od ulice Veljka Dugoševića do Glavne ulice), 27.oktobra (u delu od ulice Veljka Dugoševića do Glavne ulice) i Orlovićeva (u delu od ulice Veljka Dugoševića do Glavne ulice).

Mole se građani da oslobode parking u delu Glavne ulice gde će održavati manifestacija.

Manifestacija “Zavrti točak” održaće se u sredu, 15.maja sa početkom u 17 časova u centru Rume. Mališani zajedno sa roditeljima, bankama, dekama, rođacima će voziti bicikle, trotinete, kolica na trasi od Dušanove škole do Gradskog trga i time simbolično obeležiti Dan porodice

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X