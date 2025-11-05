  • sreda, 5. novembar 2025.
Pri kraju rekonstrukcija parkinga u Inđiji
Inđija
0 Komentara

Pri kraju rekonstrukcija parkinga u Inđiji

5. novembar 2025. godine

Inđijsko Javno preduzeće „Inđija put“ privodi kraju radove na rekonstrukciji parking mesta preko puta Kulturnog centra. Urađeni su ivičnjaci i kanali za odvod atmosferskih voda, a sledi asfaltiranje površine za parkiranje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
JUTRO U PEKARI: Od brašna do srca
categories_image
Sredstva za pošumljavanje opštine Inđija
categories_image
Svoje zadržati, tuđe poštovati
categories_image
POTPISAN UGOVOR O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI: Solarna elektrana na zgradi „Vodovoda“
categories_image
Veliko interesovanje stočara na konkursu za nabavku kvalitetnih priplodnih grla
categories_image
Posebna kancelarija za pitanja građana u Inđiji
Povezane Vesti
categories_image

Projekti | Inđija

Zaživeo projekat „Humana Gimnazija“

categories_image

Ekonomija | Inđija

Teretni voz između Kine i Evrope...

categories_image

Društvo | Inđija

Počelo postavljanje novogodišnje...

categories_image

Projekti | Inđija

Za manje nezgoda na atarskim put...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt