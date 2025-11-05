Pri kraju rekonstrukcija parkinga u Inđiji

Inđijsko Javno preduzeće „Inđija put“ privodi kraju radove na rekonstrukciji parking mesta preko puta Kulturnog centra. Urađeni su ivičnjaci i kanali za odvod atmosferskih voda, a sledi asfaltiranje površine za parkiranje.

